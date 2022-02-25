俄羅斯開戰烏克蘭封機場 學生來不及離境赴台

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（中央社記者陳至中台北25日電）俄羅斯總統蒲亭宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，台灣110學年度有72名烏克蘭籍學生，其中台師大有一名學生本預計近日來台，卻因戰事、政府封閉機場，在最後一刻無法離境。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）24日宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」。根據台灣教育部統計，110學年度在台留學的烏克蘭籍學生有72人，其中25人是學位生，47人是非學位生（短期研修、華語中心學生）。

台灣師範大學國語教學中心副主任杜昭玫今天接受中央社電訪表示，目前校內國語中心有6名烏克蘭學生，正透過各班教師關懷輔導，有學生的哥哥是軍人，擔心到沒心情上課，但父母親在電話中勸他繼續留在台灣，避免在此時回烏克蘭。

教育部預計3月1日起開放研習華語逾6個月的非獎學金華語生入境，杜昭玫提到，台師大有一名烏克蘭學生即將來台，這2週透過各種管道希望能提前抵台，國語中心基於人道考量，也努力和相關單位協調。

杜昭玫語帶不捨地說，近日該名學生已拿到簽證，可惜在最後階段因俄羅斯宣布開戰，烏克蘭關閉機場，讓他無法如願飛來台灣學習。杜昭玫並強調，這不能說是教育部的錯，學校仍會繼續協調，等待烏克蘭開放邊境。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已宣布全國動員令，為確保國家的動員力，18歲至60歲男性公民禁止離境，為期90天。台師大這名學生恐怕短期內無法來台。

杜昭玫表示，相對於烏克蘭，台灣的物價高出許多，因此烏克蘭學生多半在台是一邊工作、一邊學華語，許多人週一到週五都有固定課程，或是參加個人班，會透過各班教師時時關懷。

另外，台師大國語中心也有2名俄羅斯籍學生，不過杜昭玫說，2名都是嫁給台灣人的女性，且和烏克蘭學生的班級不同。國語中心有100多個班級，大樓有5層樓、4部電梯和多處樓梯，俄、烏學生應不會有交集。

陽明交通大學有4名烏克蘭學生，校方今天告訴中央社記者，已經啟動關懷機制，系諮商師會主動關懷，提供心理支持。

清華大學學務長王俊程昨天受訪表示，目前學校有3名烏克蘭學生，都與在烏的家人保持聯繫，最擔心未來通訊中斷。諮商中心將安排心理師，視學生需要給予問候、訪談或進一步的心理支援。如果學生有經濟上的困難，也會透過急難救助等方式，協助度過難關。（編輯：陳政偉）1110225