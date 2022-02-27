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YouTube也祭制裁 禁特定俄羅斯頻道藉廣告獲利

2022/2/27 10:27
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，影音分享網站YouTube今天宣布將阻止特定俄羅斯頻道藉由影片獲利，包括國營媒體今日俄羅斯（RT），此外也祭出其他限制措施。

法新社報導，谷歌公司（Google）旗下YouTube發言人今天透過聲明表示：「鑑於烏克蘭的特殊情況，我們正在採取一些行動。」

這名發言人說：「我們的團隊已經開始暫停特定頻道在YouTube獲利的管道，包括今日俄羅斯在全球各地的YouTube頻道。」今日俄羅斯為俄羅斯國家資助的新聞媒體。

YouTube頻道可透過觀眾收看影片時出現的廣告來獲取收益。

俄國24日入侵烏克蘭後，全球各國紛紛對俄羅斯企業、銀行和官員祭出廣泛制裁。

路透社報導，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc昨天禁止俄羅斯國營媒體投放廣告，或透過全球各地的臉書服務從廣告獲取收入。

YouTube發言人說：「我們團隊一如往常地持續密切觀察新的事態發展，包括評估任何新制裁和出口管制對YouTube可能代表什麼意義。」

除了限制營利外，YouTube也將限制對這些頻道的推薦，並「持續積極在俄烏相關的搜尋結果中顯示具有可信度的新聞內容」。

YouTube指出，YouTube將對今日俄羅斯和一些其他頻道的影片設下「限制」。

路透社說，歐洲聯盟（EU）23日宣布對今日俄羅斯總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）等個人祭出制裁；西蒙尼揚被認為是俄羅斯宣傳行動的「核心人物」。

烏克蘭數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）今天稍早推文表示，他已聯繫YouTube「阻擋進行政治宣傳的俄羅斯頻道，諸如俄羅斯24台（Russia 24）、塔斯社（TASS）和俄羅斯新聞社（RIA Novosti）」。

今日俄羅斯和西蒙尼揚並未回應記者的置評請求。YouTube拒絕點名還有哪些頻道受到限制。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110227

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