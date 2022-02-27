更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽

怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭
國際

怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園米迪幼兒園案增11例 逾千人須居家隔離
首頁 / 國際

安理會將表決召開聯大特別會議 處理俄烏衝突議題

2022/2/27 16:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部26日綜合外電報導）聯合國安全理事會預定明天開會，投票表決是否就俄羅斯入侵烏克蘭召開聯合國大會特別會議，一旦此案通過，將在28日舉行罕見的聯合國全體會員國緊急會議。

一位要求匿名外交官告訴法新社說，這次「聯合國大會特別會議」的目的是要「迫使聯合國193個成員國對俄烏衝突以及俄國違反聯合國憲章表達立場」，同時正式譴責戰爭行為。聯合國大會的決議案不具法律約束力，但能形成政治壓力。

若安理會（Security Council）通過此提案，聯合國大會特別會議依規定將在24小時內召開。

美國與阿爾巴尼亞昨天在安理會會議中提案譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但因俄羅斯動用常任理事國的否決權而未能通過。

明天只要安理會15個成員國中的9國同意美阿所提新動議，即可召開聯合國大會特別會議。

自1950年以來，聯合國大會僅舉行過10次此類緊急特別會議。

美國與盟國目前正尋求盡可能多數的支持，以彰顯俄羅斯已被國際孤立。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1110227

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族