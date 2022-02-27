安理會將表決召開聯大特別會議 處理俄烏衝突議題

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（中央社紐約聯合國總部26日綜合外電報導）聯合國安全理事會預定明天開會，投票表決是否就俄羅斯入侵烏克蘭召開聯合國大會特別會議，一旦此案通過，將在28日舉行罕見的聯合國全體會員國緊急會議。

一位要求匿名外交官告訴法新社說，這次「聯合國大會特別會議」的目的是要「迫使聯合國193個成員國對俄烏衝突以及俄國違反聯合國憲章表達立場」，同時正式譴責戰爭行為。聯合國大會的決議案不具法律約束力，但能形成政治壓力。

若安理會（Security Council）通過此提案，聯合國大會特別會議依規定將在24小時內召開。

美國與阿爾巴尼亞昨天在安理會會議中提案譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但因俄羅斯動用常任理事國的否決權而未能通過。

明天只要安理會15個成員國中的9國同意美阿所提新動議，即可召開聯合國大會特別會議。

自1950年以來，聯合國大會僅舉行過10次此類緊急特別會議。

美國與盟國目前正尋求盡可能多數的支持，以彰顯俄羅斯已被國際孤立。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1110227