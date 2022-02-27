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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

聯合國：俄侵烏釀64平民死亡 逾16萬人流離失所

2022/2/27 19:15（2/27 19:48 更新）
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基輔24日可見民宅遭砲火波及，居民看到家園殘破難過落淚。（美聯社）
基輔24日可見民宅遭砲火波及，居民看到家園殘破難過落淚。（美聯社）
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（中央社蘇黎世27日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）表示，俄羅斯軍隊本週入侵烏克蘭後，至少64名平民被殺，超過16萬人流離失所。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）在報告中說：「截至2月26日下午5時為止，聯合國人權事務高級專員公署通報，至少有240名平民傷亡，其中至少64人死亡。」報告中說，實際數據可能「高得多」。

報告中表示，破壞民用基礎建設造成數以十萬計的人缺水或斷電，數百棟房屋遭到破壞或摧毀；橋梁和道路被砲擊，造成一些社區與市場隔絕。

報告引用聯合國人權事務高級專員公署的說法稱，已經有超過16萬人在國內流離失所，超過11萬6千人被迫逃往鄰國。

聯合國人道事務協調廳說：「由於安全情勢持續惡化，聯合國機構和人道主義夥伴被迫暫停行動。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110227

澤倫斯基批俄軍轟炸住宅區 行徑堪比「種族滅絕」

（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯軍隊正在轟炸烏國住宅區；他痛批莫斯科的行為已逼近「種族滅絕」，並敦促各國取消莫斯科在聯合國安理會的否決權。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過網路發表演說指出：「烏克蘭經歷了血腥殘酷的一夜，再度出現槍戰，住宅區和民用基礎設施也再度遭到轟炸。」

「占領者認為，現在在這個國家，沒有一樣東西不能成為攻擊目標。所有人都是他們的敵人，只要是活人所在的目標，包括幼稚園、住宅甚至救護車都是他們的攻擊對象。」

他還說，俄軍「對城市的每個地區發射火箭和飛彈，即使這些地區過去和現在都沒有任何軍事基礎設施」。

「瓦西里基夫（Vasylkiv）、基輔、切爾尼戈夫（Chernigiv）、蘇米（Sumy）、哈爾科夫（Kharkiv）和烏克蘭許多其他城鎮的生活條件都彷彿退回到二戰時期。」

澤倫斯基強調：「這根本是恐怖行動。他們將對烏克蘭城市進行更多轟炸，並用狡猾的方式殺死我們的孩子…俄羅斯對烏克蘭的戰爭罪行具備種族滅絕的特徵。」

他還說，國際盟友正向烏克蘭伸出援手，「這已成為事實，我們正接受（盟國的）武器、藥品、食物、柴油和金援。一個支持烏克蘭的強大聯盟已經成形，這也是個反戰聯盟」。

烏克蘭國防部副部長馬烈爾（Hanna Malyar）今天表示，據估計「俄軍已在侵烏行動中損失約4300名兵力」，另有約146輛戰車、27架戰機和26架直升機遭摧毀。她補充，目前尚在釐清敵方損失正確數量。

澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）也說，目前兩軍在烏國的對峙狀況並無太大改變，烏軍仍掌控基輔以西的國土，俄軍也無法在南部地區取得進展。（譯者：施施/核稿：林治平）1110227

基輔城內一處住宅25日因戰火殘破不堪。（美聯社）
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