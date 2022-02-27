美：5成部隊進入烏克蘭卻進度緩慢 俄軍受挫

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國防部資深官員今天表示，目前至少有50%的俄羅斯入侵部隊在烏克蘭境內，但由於烏軍出乎意料地頑強抵抗，讓俄軍受挫、進展緩慢，遲遲無法拿下首都基輔。

這名官員向媒體表示：「我們估計蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭部署的俄羅斯部隊…已有逾50%在烏國境內。」

這名不願透露姓名的官員說：「我們掌握跡象表明，俄方對於過去24小時缺乏動力益發感到挫折，特別是在烏國北部地區。」

法新社報導，這名官員指出，截至華府時間26日凌晨，俄軍尚未奪下烏國任何一座城市的控制權，也沒有取得烏國空域優勢。

這名官員說，俄軍目前位於基輔邊郊約30公里處，同時強調戰場局勢瞬息萬變。

他指出，烏克蘭人的抵抗依舊「可行」，儘管遭遇俄方攻擊，西方盟國仍可將武器和其他補給物資送到烏國，俄軍「對（烏克蘭）頑強抵抗感到挫折，這拖慢了他們進攻的速度」。

這名官員表示：「據我們觀察，（烏克蘭的）抗戰能力比俄方預期要大。」

路透社報導，這名官員還說，俄國指揮官的計畫似乎缺少足夠的燃料和基本的後勤支持，如今正嘗試做出調整。

莫斯科方面，俄國國防部今天表示，基輔當局拒絕在俄國盟友白俄羅斯境內進行談判的提議後，俄軍已接獲命令要擴大進攻。

俄軍發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）宣布：「所有單位今天都接獲命令，配合行動計畫從各方向發展推進。」

俄軍在展開入侵行動的第3天持續以大砲和巡弋飛彈砲擊基輔和其他城市，這場戰役已迫使數十萬計烏克蘭人向西逃往歐洲聯盟（EU），導致主要公路和鐵路線堵塞。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110227