安理會譴俄入侵表決 印度投棄權票盼保留各方調解空間

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（中央社記者林行健新德里26日專電）聯合國安全理事會昨天就是否發布決議譴責俄羅斯「入侵」烏克蘭進行表決，印度投下棄權票。印度媒體引述知情人士報導，印度希望藉此保留為各方扮演調解人的空間。

聯合國安理會25日就美國和阿爾巴尼亞所提交的決議草案進行表決；這份決議草案譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並要求俄羅斯立即撤軍；有11國投票支持，印度、中國和阿拉伯聯合大公國棄權，俄羅斯一如預期投否決票。

根據印度駐聯合國代表團今天上午分享的推特（Twitter）影片，印度駐聯合國大使狄魯穆爾迪（T. S. Tirumurti）在投票後重申，印度盼見各方重拾外交手段，以尊重國家主權及領土完整的方式，化解緊張。

魯穆爾迪呼籲相關各方「立即終止暴力及敵對」，強調人命的損失不會解決問題。

印度是美國的「全面戰略夥伴」，但也是俄羅斯的「特殊、具特權的戰略夥伴」。在中國-印度邊界爭議處於僵局的情況下，印度同時需要美國和俄羅斯的幫忙，以與中國抗衡。

在這場表決之前，美國和俄羅斯均爭取印度的支持，但印度顯然希望維持中立，兩方都不想得罪；觀察人士認為，此舉很有可能激怒對印度的烏克蘭立場已漸顯不悅的美國。

印度斯坦時報（Hindustan Times）網路版引述知情人士說，印度滿足於目前在烏克蘭危機採取的「一貫、堅定且平衡」的立場。

知情人士說，印度一直與各方保持接觸，呼籲大家返回談判桌，而這次投棄權票，印度保留了繼續跟相關各方斡旋的可能性，協助彌合分歧及居中促成對話。（編輯：黃自強）1110226