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中俄合作無禁區？ 北京在安理會表決棄權引關注

2022/2/26 12:43
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（中央社台北26日電）中國25日在聯合國安理會一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的議案表決中棄權，中方辯稱反對「火上澆油」。但在中俄宣稱雙方合作「沒有禁區」下，中國棄權的作法被解讀為孤立俄國，引起關注。

中國官媒央視新聞報導，這項由美國、阿爾巴尼亞提交的決議案，最終獲11票同意，僅有俄羅斯1票否決。棄權的則有中國、印度和阿拉伯聯合大公國3國。

中國常駐聯合國大使張軍在表決後的解釋性發言時指，面對當前形勢，安理會既要作出必要反應，也要十分慎重，任何行動應有利於解決危機，而非「火上澆油」。「一味施壓制裁」只會導致更多傷亡和損失，徹底關上和平解決的大門。

2014年安理會也曾有反對俄國兼併克里米亞的決議案，中國當時也在表決中棄權。

不過，中俄今年2月初才剛發布聯合聲明，提升雙邊關係，並指中俄「友好沒有止境，合作沒有禁區」。因此中國本次在安理會中棄權的作法，受到關注。

綜合路透社和法新社引述外交官員指出，本次表決延後2小時，因為美國和其他國家協商到最後一刻，才爭取到中國投下棄權票。

報導指，中國的作法被視為在國際社會孤立俄國，對西方國家而言是一次勝利。

俄羅斯入侵烏克蘭，令剛和俄國升級雙邊關係的中國感到尷尬，連日來試圖在國際社會壓力和中俄關係間取得平衡。

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卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）副主席費根葆（Evan A. Feigenbaum）日前發表專文，指中國正在烏克蘭議題上尋求近乎不可能的平衡。

他認為，中國在嘗試「維持和俄國戰略夥伴關係」、「堅持『領土完整』和『不干涉內政』外交政策」、「降低歐盟、美國對中國的制裁傷害」等3目標上尋求平衡，這近乎不可能。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110226

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