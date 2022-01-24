39架共機擾台 學者：表達對美日軍演不示弱態度

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（中央社記者游凱翔台北24日電）美日於沖繩南方海域軍演，中共昨天派遣39架共機擾台灣西南ADIZ。學者林穎佑、揭仲今天說，此次擾台離美日軍演範圍仍有距離，但藉此表達不示弱態度；另外，空警500預警機未現蹤，恐是擔憂遭美日反偵蒐。

日本放送協會（NHK）報導，日本海上自衛隊23日宣布，已跟美國海軍航空母艦等艦艇，在沖繩南方海域實施聯合訓練。

美日聯合訓練本月17日至22日間舉行，日方派出大型護衛艦日向號（滿載排水量1萬9000噸），美方派出卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson CVN-70）、林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln CVN-72），及兩棲突擊艦與驅逐艦等，總計日美共10艘艦艇參與。

根據空軍昨晚10時45分發布的共機動態，一共有39架共機（2架運9通信對抗機、10架殲10戰機、24架殲16戰機、2架運8電偵機、1架轟6機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。另外，臉書粉絲團「西南空域」指出，美國軍機也現蹤西南空域一帶，並曾以廣播宣告國際航行權。

熟悉中共軍事的中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑接受中央社訪問時指出，正值美國、日本於沖繩南方海域訓練，中共可能是藉針對性的兵火力展示，進行表態。

林穎佑說，空警500是中共在空中作戰最重要的飛機，並負責偵蒐相關電子參數，根據空軍公布的機型，此次空警500並未現蹤，推測可能擔憂遭美日兩國反偵蒐，這是未來可以持續觀察的方向。

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國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社訪問也表示，此次機群數量並非最多、也不像去年10月1日至4日間深入台灣南方及東南方，僅集中西南空域，加上負責空中加油的運油20並未現蹤，因此整體對台灣的威脅性並不像過去這麼嚴重。

揭仲指出，此次飛行路徑均集中在西南空域，距離美日的操演範圍仍有距離，但也藉此表達不示弱的態度，同時又能避免擦槍走火。（編輯：楊蘭軒）1110124