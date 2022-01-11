海空戰力提升預算三讀 因應中國威脅朝野共識高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育瑄、范正祥台北11日電）立法院會今天三讀通過海空戰力提升特別預算，4個黨團均表示，這次朝野對此預算有高度共識，以因應中國對台威脅、強化國防自主，各黨團也協商決議加強監督預算執行，保證每分錢都用在刀口上。

立法院臨時會院會今天三讀通過中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算（海空戰力提升特別預算），總經費原列新台幣2372億6999萬7000元，審議結果減列3億1000萬元，改列為2369億5999萬7000元，全數以舉借債務支應。

時代力量立委陳椒華在三讀後發言指出，今天院會未表決便三讀通過海空戰力提升特別預算，可見朝野有共識因應中國威脅，台灣應加強飛彈研發與產製，確保制空權及制海權，而特別預算全數以舉借債務支應，每一分錢使用必須適得其所，「向未來子孫借的每一分錢，都應該能夠確實保障我們及他們的安全」。

民進黨立委劉世芳指出，中共積極發展軍備，並不排除以武力犯台，去年共機累計擾台空域238天，958架次；維護國家安全不分黨派，立法院三讀通過海空戰力提升特別預算，是台灣向國際社會展示自我防衛的決心，全民支持國防。

國民黨立委曾銘宗表示，國民黨團強力支持海空戰力提升特別預算，希望強化海空戰力，因應當前敵情及急迫國防需要。他也要求審計部加強查核特別預算經費使用，這些錢都是舉借債務支應，希望每一分錢都用在刀口上，發揮更大的財政效益，提升國軍戰力，確保國家安全。

台灣民眾黨立委張其祿說，民眾黨完全支持海空戰力提升特別預算，因應兩岸局勢，提升國防自主，而高昂預算未來在監督方面必須嚴格把關。

民進黨立法院黨團在預算三讀後召開記者會，黨團書記長蔡適應表示，海空戰力提升特別預算在立法院會未經表決、依朝野協商結論通過，代表不分黨派對台灣海空戰力的重視，並支持國防自主，也是給予中國對台威脅的嚴正警告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡適應說，朝野對預算刪減有共識，在野黨原擔心高效能艦艇預算編列太高，國防部解釋是因物價上漲，但招標後的相關結餘款都會繳回國庫，不必擔心預算浮濫的問題。

財政委員會召委、民進黨立委鍾佳濱在記者會中指出，過去國防預算高度機敏，也被外界質疑是不能打開的黑盒子，這次國防部訂定海空戰力提升特別預算一定金額以上採購辦法，讓外界了解國防部的招商採購過程，尤其讓中科院在執行對外採購項目時能受國會監督，國防部也須每年至立法院相關委員會報告執行情況。（編輯：郭無患）1110111