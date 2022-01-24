13架共機擾台 殲16D電戰機首次現蹤

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（中央社記者游凱翔台北24日電）空軍今晚發布共機動態，13架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中殲16D電子作戰機首度現蹤。另外，1架運8反潛機深入台灣南方及東南方空域。

空軍晚間6時20分發布共機動態，13架共機（8架殲16戰機、1架運8反潛機、2架轟6、2架殲16D電戰機）侵擾台灣西南防空識別區，其中殲16D新型電戰機為首次現蹤，另外，1架運8反潛機深入台灣南方及東南方空域；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

1架運8反潛機深入台灣南方及東南方空域。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）

殲16D新型電戰機為中國國產殲16戰機系列中最新研製並裝備部隊的型號，可與其他戰機形成較完整的航空電子戰體系，破壞敵方訊息獲取能力，癱瘓電磁系統。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日56架次，也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。另外，今年1月23日共有39架共機擾台，是今年以來數量最多的一次。（編輯：謝佳珍）1110124