孫曉雅談共機：國際同聲告訴中國 不許破壞區域穩定[影]

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共機擾台議題自5:53處開始。影片來源：阿滴英文

（中央社記者游凱翔台北27日電）美國在台協會處長孫曉雅接受「阿滴英文」專訪談及共機擾台時表示，向中國問責的最好方法，就是國際社會能夠站在一起共同發聲，告訴中國這些舉動是不被接受的，並讓中國了解，台灣人民擁有蓬勃民主政治、能替自己的未來發聲。

美國在台協會（AIT）晚間在官方臉書粉絲團貼文表示，孫曉雅首次接受YouTuber專訪，而孫曉雅上任以來珍惜每次與台灣朋友互動機會，很高興與網友分享首次與「阿滴英文」一對一專訪，盼透過網路拉近與台灣朋友距離。

阿滴詢問，為何AIT戒備如此森嚴，讓他一度以為「要上飛機」。孫曉雅回應，全世界像這樣的機構所面臨的安全威脅都不太一樣，但美方都有一套基本的標準保安等級；AIT很注重網路安全，所以才會檢查電子用品，除了確保館內資訊和數據都是安全的，也要確保這棟建築物內的所有人都是安全的。

針對中共機艦頻頻侵擾台灣防空識別區（ADIZ）的提問，孫曉雅表示，美國政府對這件事的態度很明確，美方認為這些侵犯台灣空域的行為破壞區域穩定，也可能造成錯估情勢的風險；美國強力呼籲中國停止這樣的行為，且不只在台灣周圍海空域，中國在南海的行動也一樣。

阿滴詢問，若中國無視這些呼籲該如何問責中國。孫曉雅回應，這很有挑戰性，她認為向中國究責、或是向任何國家追究責任，最好的方法就是國際社會能站在一起共同發聲，告訴他們這些舉動是不能被接受的。

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至於台灣民眾對共機擾台可以有何作為，孫曉雅認為，要讓中國了解，台灣人民擁有蓬勃的民主政治，台灣人民想要擁有自己的聲音，而且必須能為自己的未來發聲。

她以自身經歷說，自己30年前曾在台灣居住過，當時台灣還在通往民主的道路上；幾十年來，台灣人民所建立的社會和生活方式，都建立在民主的基礎上，這都是在台灣的所有人辛苦換來的。（編輯：楊凱翔）1101227