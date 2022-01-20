F-16V戰機升空復飛 重新投入攔截共機任務
2022/1/20 11:42（1/20 13:21 更新）
嘉義第四聯隊聯隊長魏兆麟少將20日上午率領4架雙座F-16V戰機復飛，再度投入西南空域攔截共機任務。圖為空軍F-16V5日進行111年春節加強戰備訓練。（中央社檔案照片）
（中央社記者游凱翔台北20日電）空軍一架F-16V戰機11日失事後，F-16機隊停飛特檢。空軍官員今天證實，嘉義第四聯隊聯隊長魏兆麟少將今天上午已率領4架雙座F-16V戰機復飛，再度投入西南空域攔截共機任務。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
空軍嘉義基地編號6650的F-16V（Block20）單座戰機11日下午執行例行訓練任務時失事墜海，飛行官陳奕上尉殉職。
空軍當天下令F-16停飛特檢，暫停戰演訓任務。空軍官員接受中央社訪問時證實，天安特檢執行完畢，嘉義第四聯隊聯隊長魏兆麟少將今天上午率領4架雙座F-16V戰機復飛，再度投入西南防空識別區（ADIZ）攔截共機任務。（編輯：郭無患）1110120
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。