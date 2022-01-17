空軍尋獲失事F-16V黑盒子 送鑑定釐清事故原因

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔、黃國芳台北17日電）F-16V（Block20）11日失事，空軍司令部今天表示，已在晚間尋獲黑盒子，後續將送交專業單位鑑定，以釐清原因，同時成立專案調查委員會，邀集運安會、專家及學者等參與，發掘真正肇因。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官 陳奕 陳奕小檔案 出生：83年10月29日

軍階：上尉

空軍官校106年班

隸屬空軍第四聯隊，109年3月16日任職，飛行總時數321小時

居住地：南投縣

婚姻狀況：未婚 看更多 關閉 上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於同日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海，事後軍方發現疑似陳奕生理組織，經檢驗為陳奕本人，確定殉職。

空軍司令部今晚間發布新聞稿表示，已在晚間尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器」（黑盒子），後續將送交專業單位鑑定，釐清肇事原因。

空軍也指出，感謝各界對此事件關心及協助，敵情雖然嚴峻，但空軍擔負第一線空防未曾鬆懈，戮力在戰備執行與飛行安全兼顧原則下達成任務。目前已成立專案調查委員會，邀集運安會、專家及學者等參與，以求客觀公正，發掘真正肇因。

協助打撈的宏華營造公司工務副總經理劉恩昊接受中央社記者電訪表示，透過高階測量設備掃描定位，加上現場2艘抽砂船及水陸兩用怪手，終於發現黑盒子。

至於是否發現飛官陳奕其他部位的生理組織，劉恩昊說，持續尋找，因與軍方簽署保密協議，不方便透露細節。（編輯：林興盟）1110117