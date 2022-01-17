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F-16V戰機墜海
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F-16V戰機墜海5/47

F-16V戰機墜海 2艘抽砂船打撈盼盡快找到黑盒子

2022/1/17 11:47（1/17 17:40 更新）
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F-16V戰機11日在嘉義東石墜海，飛官陳奕殉職。軍方委託的民間公司17日上午出動2艘抽砂船及水陸兩用怪手打撈。中央社記者黃國芳攝 111年1月17日
F-16V戰機11日在嘉義東石墜海，飛官陳奕殉職。軍方委託的民間公司17日上午出動2艘抽砂船及水陸兩用怪手打撈。中央社記者黃國芳攝 111年1月17日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）F-16V戰機11日在嘉義東石墜海，飛官陳奕殉職，軍方委託的民間公司今天上午出動2艘抽砂船、水陸兩用怪手打撈，盼21日前完成作業，早日找到黑盒子及飛官其他生理組織。

飛官陳奕殉職「頭七」，空軍嘉義基地第四聯隊今天發布訊息指出，現場打撈作業，原抽砂船1艘持續作業中，第2艘抽砂船於上午9時開始拖往作業區；另上午8時40分水陸兩用怪手、廠商的潛水員及隨船鑑識人員，均已到達作業區執行作業。

協助打撈的宏華營造公司工務副總經理劉恩昊今天接受中央社記者訪問表示，公司陸續出動專業人員投入打撈作業，今天進入第3天，預計21日前可以完成作業，今天持續依照所繪製墜機海域的地形、地貌進行抽砂、打撈，現場人員將發現的戰機零組件打包，若是大型零件，則會動用怪手吊掛，並運至岸邊交給軍方。

劉恩昊指出，今天動用2艘抽砂船在墜機地點附近持續作業，希望透過24小時抽砂，讓沉沒泥沙中的機體裸露，可以早日發現戰機座艙、黑盒子及飛官其他生理組織，不過，基於與軍方簽署保密協議，是否已有進一步發現，則不方便透露。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午2時54分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於同日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。（編輯：卞金峰）1110117

F-16V戰機11日在嘉義東石墜海，飛官陳奕殉職。軍方委託的民間公司17日上午出動2艘抽砂船及水陸兩用怪手打撈，盼早日發現戰機座艙、黑盒子及飛官其他生理組織。中央社記者黃國芳攝 111年1月17日
F-16V戰機11日在嘉義東石墜海，飛官陳奕殉職。軍方委託的民間公司17日上午出動2艘抽砂船及水陸兩用怪手打撈，盼早日發現戰機座艙、黑盒子及飛官其他生理組織。中央社記者黃國芳攝 111年1月17日
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