F-16V戰機墜海 打撈範圍為撞擊點半徑50公尺

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）F-16V戰機11日嘉義東石墜海，飛官陳奕殉職；軍方委託民間協助出動抽砂船、怪手等重機具打撈，今天確認打撈範圍為撞擊點半徑50公尺，待失事水域地形、地貌勘查完成即進行挖掘。

軍方持續進行戰機殘骸打撈作業，今天重機具進場，水陸兩用怪手、推土機進駐水溪靶場內臨時整建的海堤，一艘抽砂船已拖至失事水域附近，準備打撈。

空軍司令部公共事務組長王自立接受媒體聯訪時表示，已確認打撈範圍為撞擊點半徑50公尺。

協助打撈的宏華營造公司員工告訴中央社記者，公司出動近百人執行打撈作業，部分人員乘坐膠筏使用聲波探測儀器，繪製墜機海域的地形、地貌，等偵測前置作業完成，將依海象、氣候及海水深淺情形，逐步進行打撈。

空軍四聯隊一架由飛官陳奕上尉駕駛、機號6650的F-16V單座戰機（Block20），11日下午2時54分起飛執行例行訓練任務，光點於下午3時23分在水溪靶場周邊消失。（編輯：謝雅竹）1110116

空軍一架F-16V戰機日前在嘉義外海墜海，連日來軍方持續打撈作業，並委託民間出動抽砂船、怪手等重機具協助，16日水陸兩用怪手、推土機等已進駐水溪靶場內臨時整建的海堤。中央社記者蔡智明攝 111年1月16日

空軍一架F-16V戰機日前墜海，軍方近日持續進行戰機殘骸打撈作業，16日安排重機具進場協助，一艘抽砂船已拖至戰機失事水域附近，準備抽砂。中央社記者蔡智明攝 111年1月16日