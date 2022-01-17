F-16V戰機墜海 飛官死因全身多重性鈍性創傷

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空軍F-16V飛官陳奕執行訓練任務時不幸墜海殉職，陳奕父母16日由軍方陪同，透過法師引領，帶著兒子遺照「回家」走一走，多名親戚也陸續進屋向陳奕致意。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年1月16日

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）F-16V戰機11日墜海，在失事地點發現零星生理組織，14日送驗比對DNA，證實飛行官陳奕殉職，檢方今天確認其死因為全身多重性鈍性創傷、創傷性休克死亡。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者訪問表示，因在失事現場陸續發現疑似陳奕的頭皮等生理組織，因此，下午陳奕母親等家人再度前往嘉義市立殯儀館，檢方會同法醫除採檢頭皮送驗比對DNA做親緣關係確認外，並開立相驗屍體證明書給家屬，由家屬及軍方辦理後續撫卹等事宜。

蔡英俊指出，飛官陳奕死因為F-16V戰機事故導致全身多重性鈍性創傷、創傷性休克死亡，死亡方式為意外。

軍方13日搜救行動尋獲破損嚴重的抗G衣及部分疑似生理組織，包括上下肢軀幹骨骼及皮膚，嘉義地檢署檢察官率同法醫採集相關檢體送往法醫研究所檢驗，14日晚間報告出爐，DNA鑑驗結果與陳奕母親存在一親等關係，確認所有採檢的檢體皆為陳奕本人組織。

空軍嘉義基地在接到檢方證實陳奕殉職的訊息，於15日中午安排陳奕父母、妹妹等10多名家屬及陳奕女友至戰機失事的嘉義縣水溪靶場海堤招魂。陳奕父母親昨天則帶著陳奕遺照「回家走一走」，眾多親屬也來致意。

F-16V戰機11日在嘉義東石墜海，飛官陳奕殉職，軍方委託的民間公司今天上午出動2艘抽砂船、水陸兩用怪手打撈，盼21日前完成作業，早日找到黑盒子及飛官其他生理組織。（編輯：謝雅竹）1110117