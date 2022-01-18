F-16V戰機墜海飛官陳奕殉職 29日舉行告別式

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F-16V戰機11日墜海，飛官陳奕殉職，軍方委託的民間公司18日動用水陸兩用怪手、抽砂船在失事海域實施作業，重點在於飛官其他部位生理組織及戰機主體打撈。中央社記者蔡智明攝 111年1月18日

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（中央社記者黃國芳、蔡智明嘉義18日電）F-16V戰機11日墜海，飛官陳奕殉職，昨天晚間尋獲黑盒子，檢方今天依法扣押後，再交軍方送交專業單位鑑定，釐清原因。飛官陳奕告別式將於29日在空軍嘉義基地舉行。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者訪問表示，軍方昨天晚間公布尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器」（黑盒子），因為是重要證物，承辦檢察官今天依法進行扣押手續後，交由軍方送交專業單位鑑定，釐清肇事原因。

蔡英俊指出，因在失事現場陸續發現疑似陳奕的頭皮、小塊顱骨及骨盆等生理組織，檢方昨天下午再度會同法醫採集檢體後，今天送法醫研究所比對DNA，進行親緣關係確認。

蔡英俊說，軍方13日搜救行動尋獲破損嚴重的抗G衣及部分生理組織，包括上下肢軀幹骨骼及皮膚，檢方率同法醫採檢送法醫研究所檢驗，14日晚間報告出爐，DNA鑑驗結果與陳奕母親存在一親等關係，確認為陳奕本人組織，上下肢軀幹骨骼等組織已先發還家屬。

陳奕靈位設於嘉義市立殯儀館附近的禮儀公司會館單獨廳，這間新會館於11日上午11時才辦理開幕。

空軍司令部公共事務組長王自立接受中央社記者電訪表示，殉職飛官陳奕的告別式暫定於農曆春節前、29日在空軍嘉義基地舉行，並於當天上午9時進行公祭儀式。

王自立指出，F-16V戰機11日在嘉義東石墜海，飛官陳奕殉職，軍方委託的民間公司今天動用水陸兩用怪手3部、抽砂船2部在失事海域實施作業，重點在於飛官其他部位生理組織及戰機主體打撈。

王自立說，軍方今天派出空軍第四聯隊殘骸鑑識組4名人員及潛水等相關人員，配合抽砂船執行打撈作業，拼湊散落機組零件。（編輯：陳仁華）1110118