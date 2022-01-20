殉職飛官陳奕與女友論及婚嫁 家屬盼保障無緣媳

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空軍嘉義基地1架F-16V單座戰機11日訓練時失事，飛行官陳奕殉職，南投縣長林明溱（中）、國民黨立委許淑華（右2）等人20日前往陳家慰問，並致慰問金給陳奕的父親陳鐘貴（左2）。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年1月20日

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）空軍殉職飛官陳奕預計今年與女友結婚，如今天人永隔，陳家關心這名擔任代課老師、無緣媳婦的未來保障。立委許淑華今天協請南投縣長林明溱多關心及幫忙，林明溱允諾協助。

空軍嘉義基地1架F-16V單座戰機（機號6650）11日訓練時失事，飛行官陳奕殉職，告別式將於29日在空軍嘉義基地舉行。陳奕老家位在南投縣名間鄉東湖村，林明溱、國民黨籍立法委員許淑華等人今天上午前往陳家慰問，並致新台幣6萬元慰問金給陳奕的父親陳鐘貴。

陳家人士指出，陳奕與女友從高中開始交往至今約10年，陳家早已視陳奕女友為未過門的媳婦，雙方預計今年春節後登記結婚，如今陳奕殉職，家屬可獲國家保障，但與陳奕感情深厚的女友因不是家屬，陳家現在很擔心與母親相依為命、擔任代課老師的陳奕女友未來保障。

陳鐘貴表示，照顧女友本來是陳奕的責任，如今陳奕殉職，他現在很憂心陳奕女友的未來，且類似狀況未來也會有其他軍、警、消家屬將遇到，請求在合法、合理、合情狀況下，政府、縣府能重視並保障「類似這種家眷」的權益，希望這次陳奕殉職就是改變與開始的契機。

談起陳奕，陳鐘貴仍覺得「兒子還在家裡」，他說，兒子與聯隊同袍感情就像親兄弟，陳奕殉職後，同寢室的同袍哭得非常難過，「但如果還有機會，我還是會支持兒子繼續飛，因為這是他的夢想」，同時他也鼓勵及肯定國軍，因為飛行員任務很辛苦又危險。

林明溱慰問後接受媒體聯訪表示，陳家經濟不富裕，南投縣政府會盡力幫忙陳家，也希望政府採購更新式戰機，讓飛行員更有保障。

許淑華指出，陳奕與女友論及婚嫁，陳奕的父親非常關心這名無緣媳婦，也請政府不要每次事後只會從優、從速撫卹，更要關心人、機狀況。

林明溱、許淑華慰問陳鐘貴時，許淑華主動提到陳奕的女友目前在南投縣水里鄉某國小擔任代課老師，但因無夫妻關係，「政府無法照顧到陳家這名無緣媳婦」，希望林明溱能多關心幫忙，她也會請教育部多協助。

對此，林明溱當場向許淑華、陳鐘貴允諾會協助。（編輯：戴光育）1110120