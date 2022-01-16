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F-16V戰機墜海
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F-16V戰機墜海8/47

F-16V失事停飛待檢 軍方：最快27日全面復飛

2022/1/16 11:30（1/17 17:40 更新）
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F-16V（Block20）11日失事，空軍當天下令全軍F-16V停飛待檢，暫停戰演訓任務。圖為F-16V進行單機性能展示。（中央社檔案照片）
F-16V（Block20）11日失事，空軍當天下令全軍F-16V停飛待檢，暫停戰演訓任務。圖為F-16V進行單機性能展示。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北16日電）F-16V（Block20）11日失事，空軍當天下令全軍F-16V停飛待檢，暫停戰演訓任務。軍方官員今天表示，目前仍持續進行天安特檢，確保飛航安全，預計最快27日全面復飛。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於同日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海，事後軍方發現疑似陳奕生理組織，經檢驗為陳奕本人，確定殉職。

事發當天，空軍司令部晚間召開記者會表示，這架F-16V在民國87年7月24日出廠，機身總時間3415.05小時、109年11月構改出廠後飛行總時數401.40小時，110年12月28日週檢出廠，飛行迄今均無重大故障，但已下令全軍F-16型機停飛待檢，暫停全部戰演訓等任務。

軍方官員上午接受中央社訪問時表示，目前仍持續進行天安特檢，在以飛航安全為最高優先前提下，嘉義及花蓮基地預計最快27日全面復飛。

目前空軍共有7個聯隊、1個指揮部。分別是位在台南及澎湖的一聯隊（IDF經國號）、位在新竹的二聯隊（幻象2000）、位在台中清泉崗的三聯隊（IDF經國號戰機）、位在嘉義的四聯隊（F-16）、位在花蓮的第五戰術混合聯隊（F-16、RF-16、F-5）、位在屏東及金門的第六混合聯隊（E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機）、位在台東志航的第七飛行訓練聯隊（F-5），以及位在台北的松山基地指揮部（行政專機）。（編輯：蘇志宗）1110116

空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海墜海。（中央社製圖）
空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海墜海。（中央社製圖）
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