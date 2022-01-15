F-16V戰機墜海飛官陳奕殉職 家屬招魂場面哀戚

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）F-16V戰機11日墜海，失事地點發現生理組織比對DNA，證實陳奕殉職。軍方今天安排家屬招魂，家屬數度落淚，陳奕妹妹哭喊：「哥哥回家了」，第一次就擲出聖筊，場面哀戚。

軍方13日搜救行動尋獲破損嚴重的抗G衣及部分疑似生理組織，嘉義地檢署檢察官率同法醫採集相關檢體送往法醫研究所檢驗，14日晚間報告出爐，DNA鑑驗結果與飛官陳奕母親存在一親等關係，研判所有採檢的檢體皆為陳奕本人組織。

空軍嘉義基地在接到檢方證實陳奕殉職的訊息，表示將依軍人撫卹條例規定辦理撫卹公祭，並於今天中午，中午安排陳奕父母、妹妹等10多名家屬及陳奕女友招魂。

陳奕父母等人在法師引領下，來到戰機失事的嘉義縣東石鄉水溪靶場海堤，陳奕的妹妹擲筊要哥哥跟他們回家，一次就擲出聖筊，法師隨即說：「哥哥已經答應要跟你們回家了」，完成招魂儀式，「任務結束」。過程中家屬數度落淚，場面哀戚。

空軍司令部公共事務組長王自立接受媒體聯訪時表示，未來陳奕靈堂會安置在何處，軍方會尊重家屬意見，並全力協助處理後事。

至於搜救進度，王自立說，上午10時30分海軍水下作業大隊18名隊員集結，隨後執行水下搜索作業，但因退潮膠筏出海困難，而中午過後大型機具包括水陸兩用怪手、抽砂船進駐，考量人員安全，水下作業大隊暫時停止下海。今天搜尋重點於失事目標區飛行紀錄器搜索。

王自立指出，中午抽砂船完成組裝，晚間配合漲潮航行至目標區，搭配水陸兩用怪手開挖。目前隨時保持1架次直升機在空中執行搜尋作業。（編輯：卞金峰）1110115

F-16V戰機11日墜海，軍方持續搜尋駕駛艙，15日中午抽砂船完成組裝，晚間配合潮汐航行至目標區，搭配水陸兩用怪手開挖目標區。中央社記者蔡智明攝 111年1月15日