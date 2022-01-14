F-16V戰機墜海 DNA鑑定證實飛官陳奕罹難

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕失聯至今，在失事地點發現零星生理組織，今天送驗比對DNA，報告結果晚間出爐，與飛官陳奕母親存在一親等關係，確實為 陳奕 陳奕小檔案 出生：83年10月29日

軍階：上尉

空軍官校106年班

隸屬空軍第四聯隊，109年3月16日任職，飛行總時數321小時

居住地：南投縣

婚姻狀況：未婚 看更多 關閉 本人。

軍方13日搜救行動除尋獲部分機體、機翼殘骸，也在水溪靶場周邊陸續尋獲彈射椅部分組件、破損嚴重抗G衣及部分疑似生理組織，昨天晚間已由嘉義地檢署檢察官率同法醫採集相關檢體，今天上午送驗，報告晚間出爐。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者訪問表示，鑑驗結果與飛官陳奕母親存在一親等關係，研判所有採檢的檢體皆為陳奕本人組織，檢方最快17日可以開立相驗屍體證明書給家屬。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於同日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。（編輯：黃世雅）1110114

軍方13日打撈到大量軍機殘骸，並將打撈發現的軍機殘骸蓋上帆布保護，運回岸邊調查。中央社記者黃國芳攝 111年1月13日

空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海墜海。（中央社製圖）