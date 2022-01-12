F-16V戰機墜海飛官失聯 擴大搜索尋獲背包及多塊飛機殘骸

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F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯。民間巡守隊12日上午在事故現場附近的岸邊蚵架上，發現軍機殘骸。 中央社記者蔡智明攝 111年1月12日

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（中央社記者姜宜菁、蔡智明嘉義縣12日電）嘉義基地1架F-16V戰機11日執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯，有漁民在事故地點附近拾獲飛機殘骸，軍方前往擴大搜索，陸續找到背包等物品，待中午退潮，預計能有更多發現。

國軍等單位搜救行動從11日晚間進行至今天，空軍飛機夜間持續不斷發射照明彈，照亮失事海面，以利直升機搜尋；上午更增派地面部隊，沿著東石鰲鼓濕地北堤搜尋，海巡人員則乘膠筏至海中配合直升機搜救。

蔡姓民間巡守隊員今天上午10時許先在事故現場附近的蚵架上發現部分軍機殘骸，國軍集結搜尋，陸續找到背包和多塊戰機殘骸，至於是飛機的哪一個部位，仍待國軍比對確認。

軍方等搜救單位把握救援黃金72小時，現待中午海水退潮後，預料將有更多尋獲，但截至中午12時尚未發現飛官。國軍已派出空軍直升機確認戰機墜海相關位置，如有發現將以吊掛方式優先救飛官。

空軍嘉義基地1架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於11日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。（編輯：卞金峰）1110112

影片來源：CNA-中部地方組