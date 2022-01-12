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F-16V戰機墜海
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F-16V戰機墜海4/24

F-16V墜機逾27小時 陸海空搜救尚無飛官下落

2022/1/12 19:29（1/12 20:52 更新）
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F-16V戰機11日墜海，12日陸續找到多塊飛機殘骸和背包等物品，但飛行官陳奕仍失聯。截至晚間7時共出動17架次直升機、1艦4艇和230人搜救。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
F-16V戰機11日墜海，12日陸續找到多塊飛機殘骸和背包等物品，但飛行官陳奕仍失聯。截至晚間7時共出動17架次直升機、1艦4艇和230人搜救。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
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（中央社記者黃麗芸台北12日電）F-16V戰機昨天墜海，今天陸續找到多塊飛機殘骸和背包等物品。行政院國家搜救指揮中心今晚表示，飛行官陳奕仍失聯，截至晚間7時共出動17架次直升機、1艦4艇和230人搜救。

國搜中心今晚發布新聞簡訊表示，11日下午3時32分接獲國防部通報，指空軍F-16V單座戰鬥機於同日下午3時25分在嘉義東石外海雷達光點消失，飛行員上尉28歲陳奕失蹤，立即出動陸海空兵力積極搜救。

經徹夜搜尋，今天有有漁民在事故地點附近拾獲飛機殘骸，軍方擴大搜索，也陸續找到背包等物品。

國搜中心說，截至今晚7時止，仍尚未尋獲陳奕。

事發迄今逾27小時，國搜中心指出，國防部搜救直升機共出動11架次及定翼機4架次，空勤總隊搜救直升機2架次；海巡署為1艦4艇、100人。

另外，地面人力部分，嘉義縣消防局出動13車26人、嘉義市消防局8車16人、雲林縣消防局3車4人、嘉義縣警察局8車18人、海巡署32車70人。（編輯：屈享平）1110112

國防部長邱國正（前右）12日赴空軍嘉義基地，了解失聯F-16V搜救進度。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年1月12日
國防部長邱國正（前右）12日赴空軍嘉義基地，了解失聯F-16V搜救進度。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年1月12日
空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海失聯。（中央社製圖）
空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海失聯。（中央社製圖）
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