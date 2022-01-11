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F-16V戰機失聯
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F-16V戰機失聯7/10

F-16V戰機失聯飛官 陳奕加入空軍只因一念頭：想飛

2022/1/11 16:56（1/11 17:35 更新）
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嘉義空軍基地1架 F-16單座戰機11日下午在嘉義東石外海失聯，上尉飛官陳奕6年前曾在臉書貼文當初因為想飛而加入空軍。（圖取自facebook.com/cafhq）
嘉義空軍基地1架 F-16單座戰機11日下午在嘉義東石外海失聯，上尉飛官陳奕6年前曾在臉書貼文當初因為想飛而加入空軍。（圖取自facebook.com/cafhq）
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（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）嘉義空軍基地一架 F-16單座戰機今天下午在嘉義東石外海失聯，上尉飛官陳奕6年前曾在臉書貼文當初因為想飛而加入空軍，每天不斷叮嚀自己，能力越大，責任越大。

空軍嘉義基地一架單座F-16V（Block20）下午執行對地機砲攻擊訓練，訓練過程中在緊鄰東石鰲鼓濕地水溪靶場上方失聯，目前救援單位正集結，布袋海巡隊表示，目前還不清楚確切的消失地點。

國防部表示，嘉義基地一架機號6650的F-16單座戰機，下午2時55分由飛行官陳奕駕機起飛執行例行性訓練任務，3時26分於水溪靶場週邊光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。

飛官陳奕在中華民國空軍的臉書粉專2016年9月曾介紹，他當時是空軍官校航空太空工程學系學生四年級學生。

空軍的臉書粉專轉述陳奕說，當初因為想飛而加入空軍，經過嚴格的入伍訓和官校的新生月磨練後，也漸漸地清楚未來的身分，在學校經歷了實習幹部的訓練，了解到領導是門學問，以身作則，才能和團隊一起完成任務。

陳奕貼文指出，從一年級到現在四年級，每天不斷叮嚀自己，能力越大，責任越大，把自己做好，才有資格領導他人，期許自己能在往後的軍旅生涯繼續保持這樣的精神，飽滿的稻穗總是垂得越低。（編輯：吳協昌）1110111

空軍嘉義基地一架單座F-16V戰機11日下午訓練過程中在嘉義東石外海失聯，目前正在全力搜救。圖為失聯F-16V戰機檔案照。（民眾提供）
空軍嘉義基地一架單座F-16V戰機11日下午訓練過程中在嘉義東石外海失聯，目前正在全力搜救。圖為失聯F-16V戰機檔案照。（民眾提供）
空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海失聯。（中央社製圖）
空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海失聯。（中央社製圖）
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