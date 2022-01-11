F-16V戰機嘉義東石外海失聯 軍方全力搜救

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（中央社記者游凱翔、黃麗芸台北11日電）空軍司令部今天表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650），下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，3時23分於水溪靶場周邊光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。

軍方人士告訴中央社記者，根據長機回報，目擊當時這架F-16V飛行姿態呈現大角度狀態下墜。

國搜中心下午發布新聞短訊表示，下午3時25分獲報，指國防部空軍一架F-16V戰鬥機在嘉義東石外海雷達光點消失；同時，有民眾目擊戰機於鰲鼓溼地北堤西側墜入海面。

嘉義空軍救護隊搜救機已起飛前往搜救，國搜中心調派海巡艇進行海上搜救，警察、消防、海委會岸巡人員及嘉義縣救難協會都前往岸際搜救。

空軍1月5日邀請媒體前往嘉義基地採訪F-16V大象漫步（Elephant walking）、緊急起飛等課目，這架失聯的F-16V當時也參與演練，並升空進行戰備任務。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20），首批戰機去年底在空軍嘉義基地成軍。除現役141架提升，將再向美國買66架。（編輯：謝佳珍、李亨山）1110111

影片來源：CNA-中部地方組

空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海墜海。（中央社製圖）

嘉義空軍基地1架 F-16單座戰機11日下午在嘉義東石外海失聯，上尉飛官陳奕6年前曾在臉書貼文當初因為想飛而加入空軍。（圖取自facebook.com/cafhq）