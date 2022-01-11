空軍：112年11月開始安裝F-16V防撞系統

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F-16V失事，是否加裝自動防撞地系統受關注。空軍官員11日晚間表示，預計明年11月起在台灣安裝。圖為2019年漢光演習F16V戰機在戰備道降落。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北11日電）F-16V失事，是否加裝自動防撞地系統（AGCAS）受關注。空軍官員今晚表示，由於構改前F-16為類比訊號、構改後為數位訊號，必須在美國經過嚴謹測試，目前已進行整合，預計明年11月起在台灣安裝。

嘉義基地一架由飛官 陳奕 陳奕小檔案 出生：83年次

軍階：上尉

空軍官校106年班

隸屬空軍第四聯隊，109年3月16日任職，飛行總時數321小時

居住地：南投縣

婚姻狀況：未婚 看更多 關閉 上尉駕駛，機號6650的F-16V單座戰機（Block20），下午2時54分起飛執行例行訓練任務，光點於下午3時23分在水溪靶場周邊消失，空軍立即成立應變中心展開搜救，這是F-16構改及接裝後首次發生意外事故。

空軍督察長柳惠千晚間在空軍司令部記者會表示，已向美國採購自動防撞地系統（AGCAS），但F-16V目前仍在性能提升中，必須在美國進行整合測試，所以尚未加裝在F-16V。

柳惠千說，這套系統最主要功用是在不預期、疏忽情況下發揮作用，如果執行低空科目仍需調整高度設定，避免干擾飛行員低空科目操作；今天F-16V的科目是低空炸射，即使是防撞系統有作動，只要設定得宜，都不會影響到飛行員操作。

空軍司令部官員晚間接受中央社訪問時說，這項系統在民國109年納入「F-16型機自動防撞地系統（AGCAS）」第7版發價書採購，且必須在美國完成整合及飛測驗證後才可以遞交空軍，原因在於構改前的F-16為類比訊號，但構改後為數位訊號，必須經過嚴謹測試等程序。

官員也提到，美國空軍去年11月起執行實驗室整合項目，規劃今年10月完成飛測後進行硬體產製，預計明年11月起在台灣執行安裝，空軍會持續督管美方作業進度。（編輯：謝佳珍）1110111