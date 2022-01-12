F-16V戰機墜海飛官仍失聯 國搜中心拚黃金72小時陸海空搜救

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一架F-16V戰機11日於嘉義外海墜海，飛行官陳奕失聯，國搜中心把握黃金72小時搜救。圖為海巡人員11日在岸際協助搜尋。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）嘉義基地一架F-16V戰機於嘉義外海執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。行政院國家搜救指揮中心今天表示，陸海空兵力持續不斷搜救，截至今早7時共出動10架次班機、1艦2艇、32車66人，把握黃金72小時搜救。

空軍司令部表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官 陳奕 陳奕小檔案 出生：83年次

軍階：上尉

空軍官校106年班

隸屬空軍第四聯隊，109年3月16日任職，飛行總時數321小時

居住地：南投縣

婚姻狀況：未婚 看更多 關閉 上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。

國搜中心今天發布新聞訊息表示，昨天下午3時32分接獲國防部通報，指空軍F-16V單座戰機稍早於嘉義東石外海雷達光點消失，28歲飛行員陳奕失蹤，國防部出動搜救直升機2架次前往搜救。

同時，國搜中心也立即調派海巡署艦艇進行海面搜救，警察及消防人員於岸際搜救，空勤總隊搜救機候令起飛。

國搜中心說，截至今早7時止，空中搜救兵力部分，國防部共出動搜救直升機5架次、定翼機3架次，空勤總隊搜救直升機2架次；海上部分，海巡署出動1艦2艇。

地面方面，嘉義縣消防局出動5車8人、嘉義市消防局2車4人、雲林縣消防局3車4人、嘉義縣警察局4車10人、海巡署18車40人，全力進行搜救。（編輯：張芷瑄）1110112

目前尚未尋獲上尉飛官陳奕。（圖取自facebook.com/cafhq）