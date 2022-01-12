F-16V戰機嘉義外海墜海 海軍水下大隊搜尋尚無所獲

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉義空軍基地一架F-16V單座戰機昨天下午於嘉義外海執行訓練任務時墜海，海軍水下作業大隊在深夜海水退潮時乘膠筏下水搜尋，至今天凌晨0時許尚未傳出好消息。

現場搜救人員告訴中央社記者，離鰲鼓溼地北堤岸約1公里外海發現1灘面積約20平方公尺漏油，疑為戰機落海地點，但因海面風浪大，視線不佳，搜索困難。

從昨天下午至晚上9時，空軍直升機來回搜索，海巡人員也乘膠筏至海中查看，都未發現戰機蹤跡。晚上9時許海軍水下作業大隊人員抵達水溪靶場，在海水退潮後乘膠筏下水搜救，經3小時仍沒有發現，目前繼續搜尋中。

嘉義基地一架由飛官 陳奕 陳奕小檔案 出生：83年次

軍階：上尉

空軍官校106年班

隸屬空軍第四聯隊，109年3月16日任職，飛行總時數321小時

居住地：南投縣

婚姻狀況：未婚 看更多 關閉 上尉駕駛，機號6650的F-16V單座戰機（Block20），昨天下午2時54分起飛執行例行訓練任務，光點於下午3時23分在水溪靶場周邊消失，空軍立即成立應變中心展開搜救，這是F-16構改及接裝後首次發生意外事故。（編輯：陳政一）1110112

空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海墜海。（中央社製圖）