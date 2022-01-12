更多編輯台推薦新聞：
COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國稱台灣石斑檢出禁藥 漁業署屏東縣送驗皆合格
首頁 / 政治
F-16V戰機失聯
新聞專題
F-16V戰機失聯8/21

F-16V嘉義墜海 漁民指疑掉到北港溪出海口深溝

2022/1/12 10:59（1/12 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一架F-16V戰機11日於嘉義外海墜海，飛行官陳奕失聯，空軍飛機從11日晚上至12日清晨，持續不斷發射照明彈，照亮失事海面，以利直升機搜尋失蹤F-16V戰機。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
一架F-16V戰機11日於嘉義外海墜海，飛行官陳奕失聯，空軍飛機從11日晚上至12日清晨，持續不斷發射照明彈，照亮失事海面，以利直升機搜尋失蹤F-16V戰機。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）空軍嘉義基地1架F-16V單座戰機昨天下午於嘉義外海執行訓練任務時墜海，截至今天上午10時許海空搜救仍無所獲。漁民指出，臨岸淺灘找不到，戰機疑掉到北港溪出海口深溝。

嘉義基地1架由飛官陳奕上尉駕駛、機號6650的F-16V單座戰機（Block20）昨天下午2時55分起飛執行例行訓練任務，光點於昨天下午3時23分在水溪靶場周邊消失，空軍立即成立應變中心展開搜救，至今仍未發現戰機與飛行員下落。

搜救行動從昨天晚上進行至今天清晨，空軍飛機持續不斷發射照明彈，照亮失事海面，以利直升機搜尋；上午更增派地面部隊，沿著東石鰲鼓濕地北堤搜尋，海巡人員則乘膠筏至海中配合直升機搜救。

東石鄉鰲鼓村蔡姓漁民今天上午到現場關切搜救行動，他接受中央社記者訪問表示，目前淺灘區域軍方都已尋遍，但都未見到戰機掉落痕跡，戰機可能掉到北港溪出海口的深溝中。

蔡姓漁民說，水溪靶場位於北港溪出海口南側與鰲鼓濕地北堤間海域，靠近北堤的區域是淺灘區，退潮時會露出泥灘地與蚵棚，北港溪出海口則有1條深溝。

今天清晨在鰲鼓濕地北堤操控探照燈的海巡人員告訴中央社記者，昨天整晚到今天日出都刮著7級以上強陣風，非常冷，增加搜救困難度。（編輯：戴光育）1110112

嘉義基地一架F-16V戰機11日在嘉義外海執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。12日海巡人員乘膠筏、空軍出動直升機，海空聯合持續搜尋失蹤F-16V戰機。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
嘉義基地一架F-16V戰機11日在嘉義外海執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。12日海巡人員乘膠筏、空軍出動直升機，海空聯合持續搜尋失蹤F-16V戰機。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
嘉義基地一架F-16V戰機11日在嘉義外海執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。空軍12日上午增派地面部隊，沿著東石鰲鼓濕地北堤搜索可疑物品。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
嘉義基地一架F-16V戰機11日在嘉義外海執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。空軍12日上午增派地面部隊，沿著東石鰲鼓濕地北堤搜索可疑物品。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
嘉義基地一架F-16V戰機11日在嘉義外海執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。空軍12日上午增派地面部隊，沿著東石鰲鼓濕地北堤搜索戰機掉落的痕跡。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
嘉義基地一架F-16V戰機11日在嘉義外海執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。空軍12日上午增派地面部隊，沿著東石鰲鼓濕地北堤搜索戰機掉落的痕跡。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀