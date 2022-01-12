F-16V嘉義墜海 漁民指疑掉到北港溪出海口深溝

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）空軍嘉義基地1架F-16V單座戰機昨天下午於嘉義外海執行訓練任務時墜海，截至今天上午10時許海空搜救仍無所獲。漁民指出，臨岸淺灘找不到，戰機疑掉到北港溪出海口深溝。

嘉義基地1架由飛官陳奕上尉駕駛、機號6650的F-16V單座戰機（Block20）昨天下午2時55分起飛執行例行訓練任務，光點於昨天下午3時23分在水溪靶場周邊消失，空軍立即成立應變中心展開搜救，至今仍未發現戰機與飛行員下落。

搜救行動從昨天晚上進行至今天清晨，空軍飛機持續不斷發射照明彈，照亮失事海面，以利直升機搜尋；上午更增派地面部隊，沿著東石鰲鼓濕地北堤搜尋，海巡人員則乘膠筏至海中配合直升機搜救。

東石鄉鰲鼓村蔡姓漁民今天上午到現場關切搜救行動，他接受中央社記者訪問表示，目前淺灘區域軍方都已尋遍，但都未見到戰機掉落痕跡，戰機可能掉到北港溪出海口的深溝中。

蔡姓漁民說，水溪靶場位於北港溪出海口南側與鰲鼓濕地北堤間海域，靠近北堤的區域是淺灘區，退潮時會露出泥灘地與蚵棚，北港溪出海口則有1條深溝。

今天清晨在鰲鼓濕地北堤操控探照燈的海巡人員告訴中央社記者，昨天整晚到今天日出都刮著7級以上強陣風，非常冷，增加搜救困難度。（編輯：戴光育）1110112

嘉義基地一架F-16V戰機11日在嘉義外海執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。12日海巡人員乘膠筏、空軍出動直升機，海空聯合持續搜尋失蹤F-16V戰機。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日

嘉義基地一架F-16V戰機11日在嘉義外海執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。空軍12日上午增派地面部隊，沿著東石鰲鼓濕地北堤搜索可疑物品。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日