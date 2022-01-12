F-16V戰機墜海 尋獲飛機殘骸未發現飛行員【更新】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯。民間巡守隊12日上午在事故現場附近的岸邊蚵架上，發現軍機殘骸。 中央社記者蔡智明攝 111年1月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北12日電）F-16V戰機昨天墜海，飛行官陳奕仍失聯。行政院國家搜救指揮中心今天表示，11時19分國防部通報，現場確認尋獲飛機本體殘骸，未發現飛行員。

根據國搜中心今天最新訊息指出，上午10時55分接獲國防部通報，指國防部UH-60M直升機於上午10時48分發現疑似飛機的殘骸及輪胎，11時19分通報現場確認尋獲飛機本體殘骸。

空軍司令部11日表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海，陳奕仍失聯。（編輯：李亨山）1110112

一架F-16V戰機11日執行任務時墜海，國搜中心證實12日尋獲飛機殘骸，但飛行官陳奕仍失聯。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日

F-16V戰機嘉義墜海 民眾拾獲疑似飛機殘骸

（中央社記者姜宜菁嘉義縣12日電）嘉義基地一架F-16V戰機昨天執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯，今天一早傳出找到未開降落傘，經查證此物為國軍射靶。蔡姓民間巡守隊員上午10時許在岸邊拾獲疑似軍機殘骸。

蘋果日報報導，今上午9時許直升機一度在靶場附近滯空6分鐘，傳出發現疑似降落傘；中央社記者向海巡單位及現場搜救人員查證，確認為國軍的射靶，並非降落傘。

蔡姓民間巡守隊今天上午10時許在事故現場附近的岸邊蚵架上發現軍機殘骸，國軍集結搜尋中。

國軍、海巡人員、警察及消防人員在事故現場附近進行陸海空搜救，大家把握黃金救援72小時；海巡人員今天將搜救範圍擴大，北到雲林縣麥寮鄉，南到嘉義縣布袋鎮。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機昨天下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於昨天下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。（編輯：戴光育）1110112

影片來源：CNA-中部地方組

空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海墜海。（中央社製圖）

嘉義一架F-16V戰機11日執行訓練任務時墜海，飛官陳奕仍失聯。國搜中心12日上午證實，尋獲飛機本體殘骸。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日

國軍全力搜救，空軍12日上午沿著東石鰲鼓濕地北堤搜索戰機掉落的痕跡。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日