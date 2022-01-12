空軍失聯飛官陳奕 曾暖心探望殉職學長莊倍源母

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空軍失聯飛官陳奕（右2）是中興高中校友，2014年殉職飛官莊倍源是陳奕的高中學長，莊倍源離世後，2017年仍就讀空軍官校的陳奕曾與中興高中學弟妹到莊倍源家中陪莊媽媽（左2）過母親節。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月12日

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）空軍失聯飛官陳奕是中興高中校友，而2014年殉職飛官莊倍源則是陳奕的高中學長，莊倍源離世後，當年就讀空軍官校的陳奕曾與校方去探望莊倍源母親。莊母說，盼有平安好消息。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）昨天訓練時失聯，飛行官為陳奕上尉。陳奕老家位在南投縣名間鄉東湖村，新街國小、名間國中畢業之後，就讀縣內首屈一指的國立中興高中，他的父親經營小生意，母親目前擔任照服員，一家經濟小康，未婚、有女友。

陳奕失聯消息傳回中興高中，師生非常難過，也祈求平安歸來。中興高中主任教官莊富淦今天接受媒體聯訪說，陳奕在校表現非常良好，報考軍校須經過學校推薦、評估在校表現等流程，加上陳奕自己有投考軍校意願和決心，最終如願考上空軍官校，一圓飛行夢想。

空軍雷虎小組飛行員莊倍源上校2014年飛行訓練時失事殉職，由於莊倍源也是中興高中畢業，2017年仍就讀空軍官校的陳奕曾與中興高中學弟妹到莊倍源家中陪莊媽媽過母親節。莊媽媽今天低調向媒體表示，看到失聯新聞非常焦急，她會為陳奕祈禱，盼有平安好消息。

莊富淦說，莊倍源殉職當時，陳奕已在空軍官校就學，由於學校自莊倍源殉職後每年都會到莊家關心，陳奕透過同學間聯繫，再加上認為莊倍源是與自己有淵源的學長，種種因緣際會下，便返校參加活動探望莊家。

根據中興高中2013年畢業紀念冊，陳奕是1994年10月29日出生，照片可見與同學感情深厚、融洽，不時玩在一起，活潑的拍照姿勢可推測陳奕個性外向，不難看出在班上的好人緣。

媒體今天持續到陳奕老家守候，一名女鄰居說，陳奕是很乖的孩子，她女兒與陳奕是國小、國中同學，她女兒後來也報考軍校，當年還與陳奕一起去面試，後來女兒加入陸軍，而陳奕走上飛官這條路，大家都很為陳奕高興，想不到今天發生這種事，大家很遺憾、不捨。

這名女鄰居說著說著開始哽咽，邊用衛生紙拭淚邊說，她看著陳奕長大，陳奕有時候外出補習，也會到她開的雞排店買食物，她還會贈送炸地瓜給陳奕品嚐，這麼優秀、乖巧的孩子，她與丈夫、女兒得知陳奕失聯都很不捨，希望陳奕平安無事。

F-16V戰機昨天墜海，飛行官陳奕仍失聯。行政院國家搜救指揮中心今天表示，11時19分國防部通報，現場確認尋獲飛機本體殘骸，未發現飛行員。（編輯：陳仁華）1110112