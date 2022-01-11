F-16V墜海未呼救 空軍：飛官長按無線電麥克風不正常

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空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）11日下午執行訓練時失聯，空軍司令部督察長柳惠千晚間在記者會中表示，目前所知情況是這架飛機大角度快速墜海，沒看到人員跳傘情況，將持續全力搜救。中央社記者謝佳璋攝 111年1月11日

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（中央社記者王承中、游凱翔台北11日電）F-16V戰機今天下午失聯，空軍督察長柳惠千晚間表示，這架戰機進行大角度模擬對地炸射時，靶場飛行輔導室曾試圖用無線電提醒，但因飛行員不正常長按無線電麥克風不放，導致無法收到其他人的呼叫。

嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650），下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，3時23分於水溪靶場周邊光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。

空軍司令部晚間召開記者會，由空軍督察長柳惠千少將主持。針對初步判斷的失事原因，柳惠千指出，此架F-16V於下午執行對地炸射課目，當時是執行20度大角度對地以照相槍模擬對地炸射攻擊，在進行第三個科目大角度導入時，呈現大角度、向下快速墜海。

柳惠千表示，靶場飛行輔導室曾經試圖透過無線電提醒飛行員，但因為飛行員可能持續按下無線電的麥克風，導致無法聽到同一波道中其他人的發話，所以輔導室的呼叫無法傳達給飛行員，而飛行員在過程中也沒有任何的無線電呼叫。

柳惠千指出，長時間按住無線電麥克風是不正常的現象，沒有飛行員會做這樣的動作，後續還要透過搜救及調查，再做進一步確認。（編輯：林興盟）1110111

空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海墜海。（中央社製圖）