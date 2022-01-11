F-16V東石外海失聯 蔡總統指示全力搜救

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（中央社台北11日電）一架F-16V戰機於嘉義外海執行訓練任務時失聯，總統府發言人張惇涵今天下午表示，總統蔡英文指示救援優先，全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因。

空軍司令部下午表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650），下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，3時23分於水溪靶場周邊光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。

軍方人士告訴中央社記者，根據長機回報，目擊當時這架F-16V飛行姿態呈現大角度狀態下墜。

行政院發言人羅秉成表示，目前行政院國家搜救指揮中心配合國防部指揮，調派海巡艦艇海面搜救，並出動消防、警察、岸巡人員及嘉義縣救難協會前往岸際搜救。

羅秉成說，行政院長蘇貞昌獲悉事故發生的第一時間就至為關切，指示相關搜救作業立即啟動，希冀能在最快時間內達成搜救任務。（編輯：林興盟）1110111