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F-16V戰機失聯
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F-16V戰機失聯11/11

F-16V戰機飛官失聯 國搜中心徹夜搜救

2022/1/11 16:28（1/11 18:55 更新）
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嘉義基地一架F-16V戰機失聯，行政院國家搜救指揮中心表示，空勤總隊將派2架次搜救機協助徹夜搜救。圖為F-16V進行單機性能展示。（中央社檔案照片）
嘉義基地一架F-16V戰機失聯，行政院國家搜救指揮中心表示，空勤總隊將派2架次搜救機協助徹夜搜救。圖為F-16V進行單機性能展示。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）嘉義基地一架F-16V戰機失聯，行政院國家搜救指揮中心今天表示，國防部已派搜救直升機和定翼機3架次前往投擲照明彈，空勤總隊也將派2架次搜救機協助徹夜搜救。

空軍嘉義基地一架單座F-16V下午執行對地機砲攻擊訓練，訓練過程中在緊鄰東石鰲鼓濕地水溪靶場上方失聯，駕駛為上尉飛官陳奕。

國搜中心發布新聞短訊表示，下午3時25分獲報，指國防部空軍一架F-16V戰鬥機在嘉義東石外海雷達光點消失；同時，有民眾目擊戰機於鰲鼓溼地北堤西側墜入海面。

國搜中心指出，截至下午5時40分止，國防部已陸續派遣搜救直升機及C-130定翼機前往案發處投擲照明彈，且將持續派遣搜救機徹夜搜救。

同時，國防部也協請國搜中心調派空勤總隊搜救機，於凌晨期間支援2架次空搜。（編輯：張銘坤）1110111

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