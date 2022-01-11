F-16V戰機嘉義外海墜海 2021年底成軍後首起失事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

駐防空軍嘉義基地的F-16V戰機去年底才成軍，機號6650的戰機11日下午在嘉義外海執行訓練任務時墜海，是首起F-16V失事事件。圖為F-16V以空中分列式編隊飛行，展示性能。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北11日電）駐防空軍嘉義基地的F-16V戰機去年底才成軍，但機號6650的戰機今天下午在嘉義外海執行訓練任務時墜海，是F-16在台服役超過20年後，第9次失事，也是首起F-16V失事事件。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔公司，將141架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）。

F-16V（Block20）改良重點在於換裝AN/APG-83型先進主動電子掃描陣列雷達（AESA），可以同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標；另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，使戰力大躍進。

空軍去年11月18日於嘉義空軍基地舉行換裝典禮，並邀請總統蔡英文主持。空軍表示，去年原本將構改交機31架，截至去年11月為止已交機28架。

空軍1月5日邀請媒體前往嘉義基地採訪F-16V的大象漫步（Elephant walking）、緊急起飛等課目，今天失事的6650機號F-16V當時也參與演練，並升空進行戰備任務。

總計F-16從1997年首批抵台後，在台灣服役超過20多年，加上這次F-16V首起失事事件，共有9架失事紀錄。（編輯：林興盟）1110111