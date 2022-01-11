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F-16V戰機失聯
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F-16V戰機失聯1/10

空軍：F-16V大角度快速墜海 未見飛官跳傘、無線電未呼救[影]

2022/1/11 17:45（1/11 19:31 更新）
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空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海墜海。（中央社製圖）
空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海墜海。（中央社製圖）
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（中央社記者游凱翔、王承中台北11日電）一架F-16V戰機失聯，初步判斷肇因，空軍督察長柳惠千今晚表示，當時執行對地炸射科目、進行大角度導入時向下快速墜海，但目前不排除機務、人為或天氣等因素，已組成專案小組調查中。

嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，3時23分於水溪靶場周邊光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。

針對初步判斷的失事原因，柳惠千晚間在空軍司令部記者會指出，這架F-16V於下午執行對地炸射科目，當時是執行20度大角度並以照相槍模擬對地炸射攻擊，在進行第3個科目大角度導入時，呈現大角度、向下快速的墜海。

柳惠千說，無論是現場靶勤室、空中長機等都沒有目視飛官跳傘的情況，也沒聽見無線電呼叫，目前不排除機務、人為或天氣等因素，已組成專案小組調查中。

他表示，詳查這架F-16V在過去半年內，沒有發生空中失效、重複故障等狀況。

F-16V是否加裝AGCS（自動防撞系統），柳惠千指出，已向美方採購這套系統，但由於目前F-16V仍在性能提升中，必須在美國進行整合測試，所以尚未加裝。

柳惠千說，這套系統最主要功用是在不預期、疏忽、不是企圖飛到低高度才會進行警告，但今天的科目就是低空炸射科目，即使是防撞系統有作動，都不會影響到飛行員操作。（編輯：謝佳珍）1110111

F-16V戰機嘉義東石外海失聯 空軍司令部11日表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）下午執行例行性訓練任務，於嘉義外海失聯，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。圖為失聯F-16V戰機2022年1月5日執行訓練。 中央社記者裴禛攝 111年1月11日
F-16V戰機嘉義東石外海失聯 空軍司令部11日表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）下午執行例行性訓練任務，於嘉義外海失聯，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。圖為失聯F-16V戰機2022年1月5日執行訓練。 中央社記者裴禛攝 111年1月11日
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