F-16V嘉義外海墜海 空軍下令暫停同型戰機演訓任務
2022/1/11 18:17（1/11 19:31 更新）
國搜中心11日下午獲報國防部空軍一架F-16戰鬥機自嘉義東石外海雷達光點消失，目前警、消、海委會岸巡人員都前往岸際搜救。圖為F-16V進行單機性能展示。（中央社檔案照片）
（中央社記者王承中、游凱翔台北11日電）嘉義基地一架F-16V單座戰機今天下午於嘉義外海執行訓練任務時失聯，空軍司令部督察長柳惠千表示，該機下午在進行基本對地炸射課目時墜海，現場天氣能見度良好，空軍司令部下令暫停F-16型機全部戰演訓任務。
嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650），下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，3時23分於水溪靶場周邊光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。
空軍司令部晚間召開記者會，由空軍少將督察長柳惠千主持。柳惠千表示，該機下午在進行基本對地炸射課目時墜海，現場天氣能見度良好，可目視天空及海面，符合課目標準，空軍司令部已下令暫停F-16型機全部戰演訓任務。1110111
空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海墜海。（中央社製圖）
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