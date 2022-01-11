失聯飛官陳奕 F-16V飛行時數62小時

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（中央社記者游凱翔台北11日電）空軍嘉義基地一架F-16V（Block20）戰機今天下午失聯，飛官為陳奕上尉。據了解，陳奕總飛行時數324.05小時，駕駛F-16V的時數為62.2小時；這架F-16總飛行時數3415.05小時，構改後總時數401.40小時。

嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650），下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，3時23分於水溪靶場周邊光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。

軍方人士告訴中央社記者，陳奕為空軍官校106年班，總飛行時數324.05小時，駕駛F-16V的時數為62.2小時；這架F-16V的飛行總時數3415.05小時，構改後的總時數為401.40小時。

嘉義空軍救護隊搜救機已起飛前往搜救，國搜中心調派海巡艇進行海上搜救，警察、消防、海委會岸巡人員及嘉義縣救難協會都前往岸際搜救。

空軍1月5日邀請媒體前往嘉義基地採訪F-16V大象漫步（Elephant walking）、緊急起飛等課目，這架失聯的F-16V當時也參與演練，並升空進行戰備任務。（編輯：林興盟）1110111