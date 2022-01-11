F-16V嘉義東石失聯 民眾目擊戰機墜海

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（中央社記者姜宜菁、黃麗芸嘉義縣11日電）空軍一架F-16V戰機下午在嘉義東石外海雷達光點消失。國搜中心也發布新聞短訊表示，有民眾目擊戰機於鰲鼓溼地北堤西側墜入海面。

國搜中心新聞短訊表示，下午3時25分獲報，指空軍一架F-16V戰鬥機在嘉義東石外海雷達光點消失；同時，有民眾目擊戰機於鰲鼓溼地北堤西側墜入海面。

空軍這架機號6650的F-16V單座戰機，下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務時，3時23分於嘉義縣東石外海水溪靶場周邊光點消失，空軍派遣直升機搜救，雖發現海面有疑似油污，但因海象惡劣難以進行海上搜救。

在事故地點附近作業的漁民接受媒體聯訪表示，當時天氣不好，突然聽到「砰」一聲，好像是在投彈，也像機關槍的聲音，聲音跟平常當地居民聽到的不太一樣。海巡署中部分署指出，今天海象7到8級陣風，最大10級陣風，海巡署仍會出艇搜救，把握黃金72小時搜救時間。（編輯：黃世雅）1110111

空軍司令部11日表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，3時23分於水溪靶場周邊光點消失；入夜後天色昏暗，軍方與海巡人員持續進行搜救，不放棄任何希望。中央社記者蔡智明攝 111年1月11日