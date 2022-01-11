F-16V飛官陳奕訓練失聯 親屬不捨：昨天才見面

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）空軍飛行官陳奕上尉今天下午駕機執行例行訓練失聯，消息傳回南投縣老家，陳奕的父母親立即趕往嘉義，親屬透露，陳奕昨天才收假回部隊，昨天才看到人，祈禱趕快傳來好消息。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）今天下午執行訓練時失聯，飛行官為陳奕上尉。陳奕的雙親於戰機失聯後不久即接到軍方通知，立刻南下嘉義了解狀況，陳奕的伯父紅著眼眶說，陳奕昨天收假回部隊，兩人昨天才見面，祈禱趕快找到人、有好消息。

陳奕老家位在南投縣名間鄉東湖村，父親經營小生意，母親目前擔任照服員，一家經濟小康，陳奕未婚、有女友，媒體循線找到陳家，陳奕的伯父出面回應。

陳奕的伯父透露，陳奕父親下午向他說「陳奕發生事情了」，接著立刻出發南下嘉義，他的妻子隨後也南下協助處理，陳奕這孩子個性很乖、很有禮貌，發生這種事，他身為親屬當然很難過，希望快點平安找到人。

老家附近鄰居也趕來關心，並祈求陳奕平安歸來。一名女鄰居說，看到陳奕駕機失聯的新聞讓她嚇一跳，陳奕是很乖、很聰明的孩子，她現在心裡很難過，祈求上天保佑陳奕平安，且「我的孫子今年也是空軍官校一年級」，發生此事，令她多少會煩惱。（編輯：黃世雅）1110111