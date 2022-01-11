更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
F-16V作戰隊成軍
新聞專題
F-16V作戰隊成軍5/33

F-16V飛官陳奕訓練失聯 親屬不捨：昨天才見面

2022/1/11 19:24（1/11 20:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
空軍飛行官陳奕上尉11日駕駛F-16V戰機執行例行性訓練任務失聯，消息傳回陳奕位於南投縣名間鄉老家（圖），親屬透露，陳奕10日才收假回部隊，祈禱趕快找到人、有好消息。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年1月11日
空軍飛行官陳奕上尉11日駕駛F-16V戰機執行例行性訓練任務失聯，消息傳回陳奕位於南投縣名間鄉老家（圖），親屬透露，陳奕10日才收假回部隊，祈禱趕快找到人、有好消息。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年1月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）空軍飛行官陳奕上尉今天下午駕機執行例行訓練失聯，消息傳回南投縣老家，陳奕的父母親立即趕往嘉義，親屬透露，陳奕昨天才收假回部隊，昨天才看到人，祈禱趕快傳來好消息。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）今天下午執行訓練時失聯，飛行官為陳奕上尉。陳奕的雙親於戰機失聯後不久即接到軍方通知，立刻南下嘉義了解狀況，陳奕的伯父紅著眼眶說，陳奕昨天收假回部隊，兩人昨天才見面，祈禱趕快找到人、有好消息。

陳奕老家位在南投縣名間鄉東湖村，父親經營小生意，母親目前擔任照服員，一家經濟小康，陳奕未婚、有女友，媒體循線找到陳家，陳奕的伯父出面回應。

陳奕的伯父透露，陳奕父親下午向他說「陳奕發生事情了」，接著立刻出發南下嘉義，他的妻子隨後也南下協助處理，陳奕這孩子個性很乖、很有禮貌，發生這種事，他身為親屬當然很難過，希望快點平安找到人。

老家附近鄰居也趕來關心，並祈求陳奕平安歸來。一名女鄰居說，看到陳奕駕機失聯的新聞讓她嚇一跳，陳奕是很乖、很聰明的孩子，她現在心裡很難過，祈求上天保佑陳奕平安，且「我的孫子今年也是空軍官校一年級」，發生此事，令她多少會煩惱。（編輯：黃世雅）1110111

嘉義空軍基地1架 F-16單座戰機11日下午在嘉義東石外海失聯，上尉飛官陳奕6年前曾在臉書貼文當初因為想飛而加入空軍。（圖取自facebook.com/cafhq）
嘉義空軍基地1架 F-16單座戰機11日下午在嘉義東石外海失聯，上尉飛官陳奕6年前曾在臉書貼文當初因為想飛而加入空軍。（圖取自facebook.com/cafhq）
延伸閱讀
F-16V戰機嘉義東石外海失聯 軍方全力搜救F-16V嘉義外海墜海 空軍下令暫停同型戰機演訓任務F-16V戰機嘉義外海墜海 2021年底成軍後首起失事空軍接裝F-16V 3架共機白天擾台ADIZ空軍首支F-16V作戰隊 11月嘉義基地成軍
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀