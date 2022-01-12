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F-16V戰機墜海
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F-16V戰機墜海3/22

F-16V戰機墜海 失聯飛官家屬抵現場聲聲喚

2022/1/12 14:33（1/12 15:34 更新）
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嘉義基地衣架F-16V戰機11日執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。家屬12日下午在軍方人員護送下，抵達搜救前進指揮所關心搜救情形，並在岸邊集氣，期盼盡快找到陳奕。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
嘉義基地衣架F-16V戰機11日執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。家屬12日下午在軍方人員護送下，抵達搜救前進指揮所關心搜救情形，並在岸邊集氣，期盼盡快找到陳奕。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
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（中央社記者姜宜菁、蔡智明嘉義縣12日電）嘉義基地1架F-16V戰機11日執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯，搜救單位今天陸續找到飛機殘骸，陳奕家屬中午抵達事故現場，對著大海呼喚「你一定要回來啊！」

國軍等單位搜救行動從11日晚間進行至今，搜救人員今天上午10時許在事故現場附近陸續尋獲飛機殘骸和背包。

陳奕的家屬今天下午1時許乘坐遊覽車抵達鰲鼓濕地北堤，在軍方人員護送下，抵達搜救前進指揮所關心搜救情況；家屬站在海堤上，對著大海頻頻喊著陳奕的名字，「你一定要回來啊！大家都在等你」。

空軍司令部空服中心上校主任孫崇一接受媒體聯訪表示，空軍司令部不會放棄任何機會，全力搜救並照顧好陳奕的家屬，同時希望社會大眾一起集氣祈禱。

孫崇一說明搜救進度，他說，從早上到現在陸續找到戰機殘骸，搜救單位會不分晝夜搜救，目前無法臆測結果，陸海空全力搜尋。孫崇一也提到，近日海象不佳，僅能用白天視線佳的情況下，大面積搜救。

軍方等搜救單位把握救援黃金72小時，截至下午2時尚未發現飛官。國軍已派出空軍直升機確認戰機墜海相關位置，如有發現將以吊掛方式優先救飛官。

空軍嘉義基地1架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於11日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。（編輯：謝雅竹）1110112

嘉義基地一架F-16V戰機11日執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。家屬12日下午乘坐遊覽車抵達鰲鼓濕地北堤，在軍方人員護送下，抵達搜救前進指揮所。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
嘉義基地一架F-16V戰機11日執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。家屬12日下午乘坐遊覽車抵達鰲鼓濕地北堤，在軍方人員護送下，抵達搜救前進指揮所。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
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