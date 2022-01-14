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F-16V戰機墜海
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F-16V戰機墜海3/36

F-16V墜機尋獲部分屍塊 DNA鑑定最快晚間出爐

2022/1/14 10:13（1/14 11:41 更新）
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空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時墜海，軍方13日找到零星屍塊，14日上午搭乘膠筏持續加強搜救。中央社記者黃國芳攝 111年1月14日
空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時墜海，軍方13日找到零星屍塊，14日上午搭乘膠筏持續加強搜救。中央社記者黃國芳攝 111年1月14日
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（中央社記者姜宜菁、黃國芳嘉義縣14日電）F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯，軍方昨天有找到零星屍塊，檢方已採集部分檢體送驗DNA，報告最快今天晚間出爐。軍方持續與時間賽跑，加強搜尋。

事故發生已逾60小時，軍方不放棄任何希望，今天事發地點的天氣較前兩天穩定，且海面上能見度佳，軍方上午搭乘膠筏持續展開搜尋。預計下午退潮，會再加強人力擴大搜尋。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時墜海，14日事發地點天氣較前兩天穩定，且海面上能見度佳，軍方不放棄任何希望，上午持續搜救。中央社記者黃國芳攝 111年1月14日
空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時墜海，14日事發地點天氣較前兩天穩定，且海面上能見度佳，軍方不放棄任何希望，上午持續搜救。中央社記者黃國芳攝 111年1月14日

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊昨晚接受中央社記者電訪時表示，軍方在F-16V戰機失事地點陸續發現屍塊，不過均為零星塊狀，包括7到8公分的拇指、皮膚及骨頭碎片等，已採集檢體，今天上午送驗DNA，進一步確認身分。

陳奕家屬昨晚在軍方陪同下到嘉義市立殯儀館，指認失事地點打撈起來的衣物、屍塊等，神情哀悽。同時檢方也採檢陳奕母親DNA做親緣關係確認。

軍方昨天打撈到大量軍機殘骸、破損嚴重抗G衣，甚至有1塊印有國徽。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於同日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。（編輯：郭諭儒）1110114

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