F-16V戰機墜海續搜 爭取黃金救援72小時

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）F-16V戰機11日墜海迄今仍未尋獲飛行官陳奕。行政院國家搜救指揮中心表示，截至今晚7時止，共出動28機次、1艦9艇和348人搜尋，現僅尋獲飛機本體部分殘骸，陳奕仍失聯。

空軍司令部11日表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。

國搜中心今晚發布新聞訊息表示，截至今晚7時止，共出動空中兵力包括國防部搜救直升機16架次、定翼機7架次，以及空勤總隊搜救直升機5架次；海上兵力部分，則有海巡署1艦8艇147人，和嘉義縣消防局1艇。

地面兵力部分，嘉義縣消防局出動16車33人、嘉義市消防局8車16人、雲林縣消防局3車4人、嘉義縣警察局12車26人，和海巡署45車122人。

搜救行動迄今已超過50個小時，國搜中心說，昨天和今天只尋獲飛機本體部分殘骸，但飛官陳奕仍失聯，將持續全力搜救。

有1名鄭姓漁民今天上午10時許在岸邊發現疑似人骨，並將相關訊息提供給軍方查證，但經嘉義縣家畜防治所確認後，研判為牛骨而非人骨。

國搜中心11日下午3時32分接獲國防部通報，指空軍F-16V單座戰鬥機當天下午3時25分於嘉義東石外海雷達光點消失，28歲上尉飛官陳奕失蹤，立即啟動陸海空兵力全面救援。（編輯：張銘坤）1110113