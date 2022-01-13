F-16V戰機墜海逾50小時 尋獲機體殘骸未發現飛官

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空軍一架F-16V墜海，13日事發地點天氣相對穩定，軍方持續展開搜救，軍方與漁民合作出動膠筏，分多次將打撈發現的軍機殘骸運回岸邊調查；下午3時40分，2艘膠筏分別載運2大塊軍機殘骸及輪胎等駛回岸邊。中央社記者黃國芳攝 111年1月13日

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（中央社記者姜宜菁、黃國芳嘉義縣13日電）F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯。軍方今天持續搜救，打撈到大量軍機殘骸，甚至有1塊印有國徽，但尚未發現陳奕下落；距離失事已逾50小時，搜救隊把握黃金時間持續救援。

今天事發地點的天氣較昨天穩定，且海面上能見度佳，軍方持續展開搜救，並在失事地點搭建海上平台方便作業，軍方與漁民合作出動膠筏，分多次將打撈發現的軍機殘骸，蓋上帆布保護後運回岸邊調查。

總統蔡英文上午9時許在國安會秘書長顧立雄等人陪同下，南下嘉義空軍基地聽取「0111專案」搜救進度簡報，並探視家屬及指示空軍搜救要做徹底、速度要快。

鄭姓漁民上午10時許在岸邊發現疑似人骨，將相關訊息提供給軍方查證；經嘉義縣家畜防治所確認為牛骨，同時在沙洲上還有一具死豬，防治所立即派員清消。

軍方在下午3時40分，2艘膠筏分別載運2大塊軍機殘骸及輪胎，駛回岸邊卸貨，其中1塊殘骸還印有國徽，須由10多名軍方人員搬運，另有許多碎裂殘骸，可見軍機墜海時撞擊力道驚人。岸邊吊車在吊掛軍機殘骸時，還一度發生因承載過重，造成鋼索斷裂的插曲。

由於事故發生至今天晚間6時，已逾50小時，搜救人員與時間賽跑，入夜後在失事海域空投照明彈，持續搜尋。

空軍嘉義基地1架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於同日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。（編輯：謝雅竹）1110113