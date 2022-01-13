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F-16V戰機墜海
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F-16V戰機墜海3/31

F-16V墜機地點發現骨骸 家畜防治所確認非人骨

2022/1/13 16:39（1/13 17:04 更新）
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F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯。有漁民在岸邊發現骨骸，經嘉義縣家畜防治所確認為牛骨非人骨。（鄭姓漁民提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月13日
F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯。有漁民在岸邊發現骨骸，經嘉義縣家畜防治所確認為牛骨非人骨。（鄭姓漁民提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月13日
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（中央社記者姜宜菁、黃國芳嘉義縣13日電）F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯，軍方今天持續搜救，有漁民在岸邊發現疑似人骨，經嘉義縣家畜防治所確認為牛骨，同時在沙洲上還有一具死豬，防治所立即派員清消。

今天事發地點的天氣較昨天穩定，且海面上能見度佳，軍方上午持續展開搜救，並在失事地點準備搭建海上平台方便作業。

鄭姓漁民今天上午10時許在岸邊發現疑似人骨，將相關訊息提供給軍方查證；而漁民陳峻等人搭著膠筏協助搜救任務，尋獲大量飛機殘骸，記者追問陳峻等人「是否有發現人體」，陳峻等人皆搖頭說，「沒有」。

嘉義縣家畜防治所長林珮如接受中央社記者電訪說，同仁到場勘查，確認民眾拾獲的骨頭為偶蹄類動物，研判應為牛骨，非人骨，另外在附近發現一具豬屍，已依照非洲豬瘟防疫作業規定採樣清消，就地掩埋。

空軍嘉義基地1架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於11日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。（編輯：陳仁華）1110113

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