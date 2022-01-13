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F-16V戰機墜海
新聞專題
F-16V戰機墜海3/30

F-16V墜海搜救 嘉義漁民助國軍撿戰機殘骸

2022/1/13 14:36（1/13 14:54 更新）
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（中央社記者姜宜菁、黃國芳嘉義縣13日電）F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯，軍方今天持續搜救，嘉義縣東石鄉的漁民協助打撈，拾獲大量戰機殘骸和疑似油桶的物品。

今天事發地點的天氣較昨天穩定，且海面上能見度佳，軍方上午持續展開搜救，並在失事地點準備搭建海上平台方便作業，漁民陳峻等人今天放下手邊工作，跟著國軍一起到事故現場附近搜救。

陳峻接受媒體聯訪時表示，戰機零件分散在沙洲上，有些很小，有些很大，例如有拾獲類似油桶的物品，他們已經將拾獲的零件全數交給軍方。

記者追問陳峻等人「是否有發現人體」，陳峻等人皆搖頭說，「沒有」。

中午接近退潮時刻，軍方出動膠筏載有十多人，分多次將打撈發現的軍機殘骸，蓋上帆布保護後運回岸邊調查。

空軍嘉義基地1架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於11日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。（編輯：謝雅竹）1110113

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