F-16V戰機墜海續搜救 軍方尋獲印國徽殘骸[影]

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（中央社記者黃國芳、蘇木春嘉義縣13日電）F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯。軍方今天持續搜救，陸續打撈後再用膠筏載回大量軍機殘骸，甚至有1塊印有國徽，但尚未發現失聯軍官下落。

空軍司令部11日表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午，由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務，執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。軍方昨天尋獲飛機本體殘骸，陳奕的家屬也到事故現場，對著大海聲聲呼喚陳奕，「要他一定要回來」。

今天事發地點的天氣較昨天穩定，且海面上能見度佳，軍方持續展開搜救，並在失事地點準備搭建海上平台方便作業，軍方與漁民合作出動膠筏，分多次將打撈發現的軍機殘骸，蓋上帆布保護後運回岸邊調查。

下午3時40分，2艘膠筏分別載運2大塊軍機殘骸及輪胎，駛回岸邊卸貨，其中1塊殘骸還印有國徽，須由10多名軍方人員搬運，另有許多碎裂殘骸，可見軍機墜海時撞擊力道驚人。岸邊吊車在吊掛軍機殘骸時，還一度發生因承載過重，造成鋼索斷裂的插曲。

另外，今天上午海軍水下部隊也出動前往失事地點搜救，下午近4時返回岸邊。但據了解，目前除尋獲大量軍機殘骸外，尚未發現失聯軍官下落。（編輯：陳仁華）1110113

空軍嘉義基地一架F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯，軍方13日持續搜救，中午接近退潮時刻，軍方出動膠筏，分多次將打撈發現的軍機殘骸蓋上帆布保護，運回岸邊調查。中央社記者黃國芳攝 111年1月13日

空軍一架F-16V戰機11日執行訓練任務時墜海，13日事發地點的天氣較穩定，且海面上能見度佳，軍方持續搜救，並與漁民合作出動膠筏，分多次將打撈發現的軍機殘骸運回岸邊調查。中央社記者黃國芳攝 111年1月13日