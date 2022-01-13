F-16V戰機墜海 漁民發現疑似人類腿骨已送鑑定[影]
2022/1/13 10:57（1/13 12:06 更新）
F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯。鄭姓漁民13日上午向軍方通報，在事發地點附近海堤岸邊，發現疑似人類腿骨，軍方已到達發現地點採檢送鑑定。（鄭姓漁民提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月13日
（中央社記者黃國芳、蘇木春嘉義縣13日電）F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯，軍方今天上午持續搜救，並搭建海上平台作業。有漁民通報，在失事地點附近堤防邊，發現疑似人類腿骨，軍方已採檢送鑑定。
空軍司令部11日表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。軍方昨天尋獲飛機本體殘骸，陳奕的家屬也到事故現場，對著大海呼喚陳奕，「要他一定要回來」。
今天事發地點的天氣較昨天穩定，且海面上能見度佳，軍方上午持續展開搜救，空中可見直升機持續低空盤旋搜尋，海面上也有多艘膠筏進行大面積搜救。軍方並在失事地點準備搭建海上平台方便作業，並派遣空拍機、海軍水下部隊搜尋軍官下落。
上午約10時，鄭姓漁民向軍方通報，在事發地點附近海堤岸邊，發現疑似人類腿骨，軍方已到達發現地點採檢送鑑定。（編輯：卞金峰）1110113
民眾向軍方通報，在失事地點附近堤防邊，發現疑似人類腿骨，軍方已採集送鑑定。 （民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月13日
F-16V戰機墜海地點13日上午天氣穩定，且海面上能見度佳，海軍水下部隊集結後準備出海搜救。中央社記者黃國芳攝 111年1月13日
空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海失聯。（中央社製圖）
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F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯。案發地點13日上午天氣穩定，且海面上能見度佳，海軍水下部隊集結後準備出海搜救。中央社記者黃國芳攝 111年1月13日
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