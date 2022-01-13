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F-16V戰機墜海
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F-16V戰機墜海3/26

F-16V墜海飛官陳奕失聯 疑尋獲夾克布料

2022/1/13 08:45（1/13 09:33 更新）
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F-16V戰機11日墜海，搜救單位12日深夜持續搜救，尋獲大量金屬碎片和一塊疑夾克布料，但28歲上尉飛官陳奕仍失聯。中央社記者蔡智明攝 111年1月13日
F-16V戰機11日墜海，搜救單位12日深夜持續搜救，尋獲大量金屬碎片和一塊疑夾克布料，但28歲上尉飛官陳奕仍失聯。中央社記者蔡智明攝 111年1月13日
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（中央社記者姜宜菁、黃國芳嘉義縣13日電）F-16V戰機11日墜海，搜救單位昨天深夜搜救，尋獲大量金屬碎片和疑夾克布料，但28歲上尉飛官陳奕仍失聯；總統蔡英文今天將南下聽取搜救進度簡報及探視家屬。

嘉義縣鄭姓男子昨天上午10時許在事故現場附近發現戰機殘骸，國軍開始集結搜尋，陸續找到背包等，陳奕家屬下午1時許抵達現場，面海呼喚陳奕，希望陳奕早日回家。

失聯飛官陳奕的家屬12日下午在岸邊集氣，期盼能盡快看到他身影。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
失聯飛官陳奕的家屬12日下午在岸邊集氣，期盼能盡快看到他身影。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日

搜救單位把握黃金72小時，漏夜搜救，空軍持續以約5分鐘頻率投放照明彈，海洋委員會海巡署在堤岸上架設高功率照明燈，以光束投照海面。搜救單位昨天深夜11時許再度拾獲大量飛機殘骸及一塊疑夾克布料，但現場搜救國軍未證實。

空軍司令部空服中心主任孫崇一接受媒體聯訪表示，近日海象不佳，僅能用白天視線佳情況下大面積搜救，希望社會大眾集氣祈禱。

空軍F-16V單座戰鬥機11日下午墜海，目前仍未發現陳奕，陸海空持續搜尋。（編輯：李明宗）1110113

F-16V戰機11日墜海，搜救單位把握黃金72小時，漏夜搜救，空軍持續以約5分鐘頻率投放照明彈，海巡署也在堤岸上架設高功率照明燈，以光束投照海面。中央社記者蔡智明攝 111年1月13日
F-16V戰機11日墜海，搜救單位把握黃金72小時，漏夜搜救，空軍持續以約5分鐘頻率投放照明彈，海巡署也在堤岸上架設高功率照明燈，以光束投照海面。中央社記者蔡智明攝 111年1月13日
空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海墜海。（中央社製圖）
空軍一架F-16V單座戰機11日在嘉義外海墜海。（中央社製圖）
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