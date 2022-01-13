F-16V戰機墜海 搜救民眾：海面下撞出大坑洞

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F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯。案發地點13日上午天氣穩定，且海面上能見度佳，軍方持續進行搜救。中央社記者黃國芳攝 111年1月13日

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（中央社記者黃國芳、蘇木春嘉義縣13日電）F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯。軍方今天上午持續搜救，協助搜救的民眾形容，案發地點海面下撞出一個大坑洞，研判戰機直衝陷入底泥，部分機體可能還卡在底泥中。

空軍司令部11日表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。軍方昨天尋獲飛機本體殘骸，陳奕的家屬並到事故現場，對著大海呼喚要他一定要回來。

案發地點今天天氣較昨天穩定，且海面上能見度佳，軍方上午持續展開搜救，空中可見直升機持續低空盤旋搜尋，海面上也有多艘膠筏進行大面積搜救。

東石鄉漁民成峻昨天也協助軍方，駕駛船艇到戰機墜落點搜尋，他今天接受媒體聯訪時表示，昨天駕駛船艇靠近案發地點，那個水域不深，參與搜尋的人員發現海面下撞出一個大坑洞，飛機可能直衝陷入底泥，部分機體也可能還卡在底泥中，軍方在周邊撈出戰機殘骸，他則協助將殘骸載到岸邊。

目前軍方人員已在岸邊集結，待潮汐退潮後，將持續前往事發地點水面上及水面下，進行探尋搜救任務。（編輯：張芷瑄）1110113